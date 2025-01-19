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Рик Карлайл: «Наши парни вместе подписались на игру в защите»

Рик Карлайл прокомментировал успехи «Индианы».

Победа над «Филадельфией» (115:102) стала для команды 8-й в 9 матчах с начала года. В этих встречах «Пэйсерс» позволяют противнику набрать 105,9 очка в среднем, что является 3-м лучшим результатом в лиге.

«Наши парни вместе подписались на игру в обороне. Они несут ответственность за свои действия в защите. Постоянно акцентируют внимание друг друга на улучшениях в этих компонентах во время совещаний в тайм-аутах и перерывах.

Это особенная группа игроков. Мы столкнулись со сложностями в октябре-ноябре и начале декабря и могли рассыпаться много раз. Но всегда держались вместе. Паскаль Сиакам и Тайриз Халибертон ведут за собой раздевалку. Майлз Тернер и Ти Джей Макконнелл помогают в этом. Парни понимают, что сезон длинный.

У нас было адское расписание, но это помогает сосредоточиться на своих задачах и делает тебя более стойким», – заключил главный тренер Рик Карлайл. «Пэйсерс» идут на 5-м месте на Востоке с результатом 24-19.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети НБА
logoРик Карлайл
logoИндиана
logoТайриз Халибертон
logoФиладельфия
logoПаскаль Сиакам
logoМайлз Тернер
logoТи Джей Макконнелл
logoНБА
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