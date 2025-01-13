«Портленд» продолжает получать предложения по обмену центровых Роберта Уильямса и Дуопа Рита

Роберт Уильямс и Дуоп Рит вызывают интерес на трансферном рынке.

По сообщению репортера Эвана Сайдери, «Портленд » получил предложения от ряда клубов НБА по обмену центровых.

Уильямс (27 лет, 206 см) набирает 6,6 очка и 5 подборов за 16,5 минуты в 12 матчах этого сезона. Зарплата баскетболиста – 12,4 миллиона долларов.

На счету Рита (28 лет, 206 см) 2,6 очка и 1,1 подбора за 6,5 минуты в 17 матчах при зарплате в 2 миллиона.

«Блэйзерс» рассматриваются в качестве одного из основных «продавцов» в рамках нынешнего трансферного окна НБА .