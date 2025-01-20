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Джамал Мюррэй: «Признаю, что не слишком хорошо играю, так что не удивлен услышать это от других»

Джамал Мюррэй ответил на критику.

Разыгрывающий «Денвера» набирает 20,1 очка, 3,9 подбора, 6 передач и 1,5 перехвата в матчах этого сезона.

«Я готов к критике из-за контракта. Буквально сам подписался на это. Готов гарантировать, что критикую себя строже, чем кто-либо другой. Жду от себя большего.

Я в определенной степени заслуживаю этого негатива. Так что не буду жаловаться. Люди говорят о том, что видят. Если они не видят выступления, соответствующего их ожиданиям, они скажут мне об этом, напишут в соцсетях.

Признаю, что играю недостаточно хорошо. Не удивлен услышать это от других».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Denver Post
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