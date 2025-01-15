Брэндон Дженнингс во время стрима: «Снимите майку Тейтума со стены и смойте в унитаз, пока он не станет MVP финала»
Брэндон Дженнингс снова раскритиковал форварда «Бостона» Джейсона Тейтума.
По мнению экс-игрока НБА, всерьез Тейтума можно будет воспринимать только после завоевания приза MVP финала, который в прошлом году достался Джейлену Брауну.
Дженнингс сказал об этом во время стрима. У одного из ведущих на стене висела майка Джейсона в рамке.
«Снимите вы уже эту майку Тейтума. Снимите и смойте в унитаз, пока он не станет MVP финала.
Я не говорю, что он не умеет играть. Нет, он кое-что умеет на площадке. Но он играет мягко», – произнес Дженнингс.
Ранее бывший разыгрывающий назвал Тейтума самой слабохарактерной суперзвездой в истории «Бостона» и не включил в Топ-5 игроков в истории клуба.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Sports Rush
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