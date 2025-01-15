Брэндон Дженнингс во время стрима: «Снимите майку Тейтума со стены и смойте в унитаз, пока он не станет MVP финала»

Брэндон Дженнингс снова раскритиковал форварда «Бостона» Джейсона Тейтума.

По мнению экс-игрока НБА , всерьез Тейтума можно будет воспринимать только после завоевания приза MVP финала, который в прошлом году достался Джейлену Брауну.

Дженнингс сказал об этом во время стрима. У одного из ведущих на стене висела майка Джейсона в рамке.

«Снимите вы уже эту майку Тейтума. Снимите и смойте в унитаз, пока он не станет MVP финала.

Я не говорю, что он не умеет играть. Нет, он кое-что умеет на площадке. Но он играет мягко», – произнес Дженнингс .

Ранее бывший разыгрывающий назвал Тейтума самой слабохарактерной суперзвездой в истории «Бостона » и не включил в Топ-5 игроков в истории клуба.