Брэндон Дженнингс: «Джейсон Тейтум не входит в Топ-5 игроков в истории «Селтикс»

Дженнингс заявил, что Тейтум не входит в Топ-5 игроков в истории «Бостона».

Бывший игрок НБА Брэндон Дженнингс снова раскритиковал форварда «Бостона» Джейсона Тейтума , заявив, что тот не выходит в пятерку лучших игроков в истории «Селтикс». Дженнингс включил в Топ-5 Билла Расселла, Пола Пирса, Кевина Макхэйла, Лэрри Берда и Кевина Гарнетта. Ранее Дженнингс назвал Тейтума самой слабохарактерной суперзвездой в истории «Бостона ».