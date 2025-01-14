Брэндон Дженнингс: «Джейсон Тейтум не входит в Топ-5 игроков в истории «Селтикс»
Дженнингс заявил, что Тейтум не входит в Топ-5 игроков в истории «Бостона».
Бывший игрок НБА Брэндон Дженнингс снова раскритиковал форварда «Бостона» Джейсона Тейтума, заявив, что тот не выходит в пятерку лучших игроков в истории «Селтикс».
Дженнингс включил в Топ-5 Билла Расселла, Пола Пирса, Кевина Макхэйла, Лэрри Берда и Кевина Гарнетта.
Ранее Дженнингс назвал Тейтума самой слабохарактерной суперзвездой в истории «Бостона».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Гилберта Аренаса в соцсети X
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