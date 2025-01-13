«Как дела?». Ролик про любимое выражение тренера женской МБА набрал более миллиона просмотров в соцсетях

Баскетболисток МБА спросили про любимую фразу главного тренера.

Видео в инстаграме набрало более миллиона просмотров за несколько дней.

МБА под руководством Александра Дирацуяна занимает второе место в таблице текущего чемпионата с результатом 13-4.