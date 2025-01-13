«Как дела?». Ролик про любимое выражение тренера женской МБА набрал более миллиона просмотров в соцсетях
Баскетболисток МБА спросили про любимую фразу главного тренера.
Видео в инстаграме набрало более миллиона просмотров за несколько дней.
МБА под руководством Александра Дирацуяна занимает второе место в таблице текущего чемпионата с результатом 13-4.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети МБА
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