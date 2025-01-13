Полиция арестовала еще одного подозреваемого в деле о мошенничестве на ставках с участием Джонтэя Портера
Расследование под делу Джонтэя Портера продолжается.
В воскресенье полиция арестовала Шейна Хеннена, еще одного соучастника мошеннической схемы, в аэропорту Лас-Вегаса.
Бывший баскетболист «Торонто» Джонтэй Портер помогал партнерам делать ставки с учетом инсайдерской информации. Следствие раскрыло, что Портер отправлял текстовые сообщения с комментариями прямо во время матчей, рассказывая о своем статусе и делясь планами.
«Если я выйду в мусорное время, то сделаю миллион бросков», – написал баскетболист в одном из них.
Портер лечится от игровой зависимости, но вряд ли сумеет избежать тюремного срока. Одной из причин участия пожизненно дисквалифицированного игрока в мошенничестве стала необходимость списания игровых долгов.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
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