Полиция арестовала еще одного подозреваемого в деле о мошенничестве на ставках с участием Джонтэя Портера

Расследование под делу Джонтэя Портера продолжается.

В воскресенье полиция арестовала Шейна Хеннена, еще одного соучастника мошеннической схемы, в аэропорту Лас-Вегаса.

Бывший баскетболист «Торонто» Джонтэй Портер помогал партнерам делать ставки с учетом инсайдерской информации. Следствие раскрыло, что Портер отправлял текстовые сообщения с комментариями прямо во время матчей, рассказывая о своем статусе и делясь планами.

«Если я выйду в мусорное время, то сделаю миллион бросков», – написал баскетболист в одном из них.

Портер лечится от игровой зависимости, но вряд ли сумеет избежать тюремного срока. Одной из причин участия пожизненно дисквалифицированного игрока в мошенничестве стала необходимость списания игровых долгов.