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Чемпионат Греции. «Колоссос» сыграет с «Лаврионом»

Сегодня пройдет один матч в рамках регулярного чемпионата греческой лиги.

«Колоссос» дома сыграет с «Лаврионом».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Панатинаикос – 14-0, Олимпиакос – 13-1, Промитеас – 8-6, АЕК – 7-7, Кардицас – 7-7, ПАОК – 7-7, Паниониос – 7-7, Перистери – 5-9, Лаврион – 4-9, Арис – 4-10, Марусси – 4-10,  Колоссос – 3-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
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результаты
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