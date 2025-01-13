Чемпионат Греции. «Колоссос» сыграет с «Лаврионом»

Сегодня пройдет один матч в рамках регулярного чемпионата греческой лиги.

«Колоссос» дома сыграет с «Лаврионом ». Чемпионат Греции Регулярный чемпионат Положение команд: Панатинаикос – 14-0, Олимпиакос – 13-1, Промитеас – 8-6, АЕК – 7-7, Кардицас – 7-7, ПАОК – 7-7, Паниониос – 7-7, Перистери – 5-9, Лаврион – 4-9, Арис – 4-10, Марусси – 4-10, Колоссос – 3-10. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.