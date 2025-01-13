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Чемпионат Турции. «Дарушафака» примет «Бурсаспор»

Сегодня пройдет один матч в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги.

«Дарушафака» примет «Бурсаспор».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Положение команд: Фенербахче – 13-1, Анадолу Эфес – 11-3, Тофаш – 11-3, Галатасарай – 10-4, Бешикташ – 9-5, Бахчешехир – 8-6, Каршияка – 8-6, Мерсин – 8-6, Бурсаспор – 7-6, Петким Спор – 6-8, Тюрк Телеком – 6-8, Бююкчекмедже – 4-10, Маниса – 3-11, Яловаспор – 3-11, Дарушафака – 2-11, Меркезефенди – 2-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
logoчемпионат Турции
logoДарушафака
logoБурсаспор
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