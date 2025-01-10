Адриатическая лига. «Задар» встретится с «Цибоной»

Сегодня состоится один матч регулярного чемпионата Адриатической лиги.

В дерби хорватских команд «Задар» на домашней арене встретится с «Цибоной».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 13-2, Будучность Черногория – 13-2, Партизан Сербия – 13-2, Дубай ОАЭ – 11-4, Игокеа Босния и Герцеговина – 9-6, Спартак Суботица Сербия – 9-6, Мега Сербия – 8-7, Цедевита-Олимпия Словения – 8-7, Задар Хорватия – 8-7, ФМП Сербия – 7-8, Сплит Хорватия – 6-9, Борац Чачак Сербия – 5-10, Студентски центар Черногория – 4-11, КРКА Словения – 3-12, Цибона Хорватия – 2-13, Морнар Бар Черногория – 1-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.