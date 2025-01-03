Тайриз Халибертон – первый игрок с несколькими матчами с 30 очками и 15 передачами и более при 0 потерь
Тайриз Халибертон показал редкую статистику.
В победном матче против «Майами» (128:115) разыгрывающий «Индианы» набрал 33 очка и 15 передач при 0 потерь.
Это второй матч баскетболиста с показателями в 30 очков и 15 передач и более без потерь. Ранее никому (с момента начала сбора соответствующей статистики в 1997 году) не удавалось провести более 1 такого матча. Эту статистическую линейку ранее демонстрировали Никола Йокич, Джеймс Харден, Леброн Джеймс, Крис Пол и Джон Стоктон.
Халибертон занимает 3-е место по количеству матчей с 15 передачами и 0 потерь (9). Впереди него Крис Пол (10) и Джон Стоктон (14).
В игре с «Майами» разыгрывающий добавил к этим показателям 5 подборов, 2 перехвата и 1 блок-шот, реализовав 13 из 21 бросков с игры, 6 из 13 из-за дуги и 1 из 3 штрафных.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube НБА
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