Брайан Уиндхорст о матче «Кэвс» – «Тандер»: «Реклама регулярного чемпионата НБА в лучшем виде»
Брайан Уиндхорст выразил восторг от матча «Кливленд» – «Оклахома».
«Это была реклама регулярного чемпионата НБА в лучшем виде. Это был самый высокий уровень игры, который я видел в регулярном чемпионате за 20 с лишним лет освещения НБА.
Если вам не понравился этот матч, вы не любите баскетбол», – сказал эксперт ESPN.
Во встрече лидеров конференций «Кливленд» обыграл «Оклахому» на своей площадке со счетом 129:122.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Awful Announcing в соцсети X
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