Брайан Уиндхорст о матче «Кэвс» – «Тандер»: «Реклама регулярного чемпионата НБА в лучшем виде»

Брайан Уиндхорст выразил восторг от матча «Кливленд» – «Оклахома».

«Это была реклама регулярного чемпионата НБА в лучшем виде. Это был самый высокий уровень игры, который я видел в регулярном чемпионате за 20 с лишним лет освещения НБА.

Если вам не понравился этот матч, вы не любите баскетбол», – сказал эксперт ESPN.

Во встрече лидеров конференций «Кливленд » обыграл «Оклахому» на своей площадке со счетом 129:122.