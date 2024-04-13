Тони Кукоч: «Мне грустно из-за отношений между Скотти Пиппеном и Майклом Джорданом»

Тони Кукоч опечален тем, что случилось с отношениями Пиппена и Джордана.

«Я не видел уже давно. Мне грустно из-за отношений между ним и Майклом.

Я общаюсь с Майклом — он до сих пор любит и ценит Скотти. Он всегда повторяет, что никогда не смог бы добиться того, чего добился, без Скотти. Печально. Мне тяжело видеть Скотти в таком состоянии. Он меняет свое мнение о и Леброне.

Он назвал Фила Джексона расистом, потому что тот хотел, чтобы я исполнил решающий бросок. Это не тот старый Скотти, который без проблем делился мячом. Майкл — величайший игрок в истории, но Скотти — лучший партнер по команде, который только может быть», – сказал трехкратный чемпион в составе «Буллс».