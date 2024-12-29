Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» примет «Каршияку», «Фенербахче» встретится с «Меркезефенди»

Сегодня пройдут три матча в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги.

«Анадолу Эфес» примет «Каршияку». «Фенербахче » постарается закрепиться на первом месте в домашней встрече с «Меркезефенди» Чемпионат Турции Регулярный чемпионат Положение команд: Фенербахче – 10-1, Тофаш – 10-2, Анадолу Эфес – 9-2, Бешикташ – 8-2, Галатасарай – 8-3, Каршияка – 8-3, Бахчешехир – 7-5, Мерсин – 6-6, Бурсаспор – 5-5, Петким Спор – 4-7, Тюрк Телеком – 4-8, Бююкчекмедже – 3-9, Меркезефенди – 2-9, Маниса – 2-9, Яловаспор – 2-9, Дарушафака – 2-10. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.