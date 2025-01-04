0

Джамал Мюррэй о поражении от «Сперс»: «Я сам виноват. Смазал слишком много бросков»

Джамал Мюррэй взял на себя вину за поражение от «Сан-Антонио» (110:113).

«Нам не хватило сил, чтобы выиграть матч. Мы смазали несколько бросков. Я сам виноват в этом поражении. Я смазал слишком много бросков в течение матча. Постараемся реабилитироваться завтра», – сказал разыгрывающий «Денвера».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт AltitudeTV в соцсети X
logoДенвер
logoНБА
logoСан-Антонио
logoДжамал Мюррэй
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Таких битв титанов вы еще не видели. Вембаньяма выцарапал победу у Йокича
10сегодня, 10:25
Никола Йокич: «Виктор Вембаньяма – единственный в своем роде, его будут помнить вечно»
5сегодня, 07:58
Виктор Вембаньяма высказал недовольство Расселлу Уэстбруку после жесткого фола
3сегодня, 06:56Видео
НБА. «Оклахома» обыграла «Нью-Йорк» и продлила серию до 14 побед подряд, «Даллас» уступил «Кливленду» и другие матчи
149сегодня, 04:45
Рекомендуем
Главные новости
В Латвии возбудили дело по факту смерти Яниса Тиммы
1423 минуты назад
Единая лига ВТБ. «Уралмаш» выиграл у «Самары», «Локомотив-Кубань» встречается дома с «Пармой»
840 минут назадLive
Энтони Дэвис вошел в Топ-25 по количеству блок-шотов за карьеру
2сегодня, 11:56
Премьер-лига. Женщины. МБА обыграла в гостях новосибирское «Динамо», «Спарта энд К» примет «Надежду» и другие матчи
сегодня, 11:45
Чарльз Баркли о Джимми Батлере: «На 100 процентов та же ситуация, что и с Клэем Томпсоном»
24сегодня, 08:15
Де’Аарон Фокс ударил по голове Скотти Пиппена-младшего и получил неспортивный фол
сегодня, 08:06Видео
Никола Йокич: «Виктор Вембаньяма – единственный в своем роде, его будут помнить вечно»
5сегодня, 07:58
Демар Дерозан, Джейлен Грин и Карис Леверт – в десятке лучших моментов дня
сегодня, 07:50Видео
«Ему потребовалось на семь сезонов больше». Энтони Дэвис посмеялся над рекордом Леброна Джеймса
13сегодня, 07:32
Леброн Джеймс обошел Майкла Джордана и стал рекордсменом НБА по количеству матчей с 30+ очками
21сегодня, 07:18
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. «Галатасарай» принимает «Манису», «Бурсаспор» сыграет с «Мерсином»
12 минут назад
Серхио Юль вышел на первое место по количеству матчей в Евролиге (426)
вчера, 20:17Фото
Адриатическая лига. «Сплит» проиграл «Задару»
вчера, 20:02
Мехди Нгуама продолжит карьеру в «Гран-Канарии»
вчера, 17:22Фото
Матч Еврокубка «Литкабелис» – «Цедевита-Олимпия» перенесен на 16 января
вчера, 16:59
Турецкая «Каршияка» лишилась Макколлума, Бутсьеля и Уэбба из-за проблем с финансированием
вчера, 15:12
Китайские одноклубники были ошарашены размером ладони Бобана Марьяновича
3вчера, 10:34Видео
ACB. «Бильбао» победил «Андорру», «Бреоган» уступил «Манресе» и другие результаты
2 января, 22:28
Еврокубок. «Венеция» победила «Валенсию», «Гран-Канария» крупно уступила тель-авивскому «Хапоэлю» и другие результаты
2 января, 22:13
РэйДжей Деннис будет выступать за «Индиану» на двустороннем контракте
2 января, 09:49
Рекомендуем