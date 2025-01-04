Джамал Мюррэй о поражении от «Сперс»: «Я сам виноват. Смазал слишком много бросков»
Джамал Мюррэй взял на себя вину за поражение от «Сан-Антонио» (110:113).
«Нам не хватило сил, чтобы выиграть матч. Мы смазали несколько бросков. Я сам виноват в этом поражении. Я смазал слишком много бросков в течение матча. Постараемся реабилитироваться завтра», – сказал разыгрывающий «Денвера».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт AltitudeTV в соцсети X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем