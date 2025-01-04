Джамал Мюррэй о поражении от «Сперс»: «Я сам виноват. Смазал слишком много бросков»

Джамал Мюррэй взял на себя вину за поражение от «Сан-Антонио» (110:113).

«Нам не хватило сил, чтобы выиграть матч. Мы смазали несколько бросков. Я сам виноват в этом поражении. Я смазал слишком много бросков в течение матча. Постараемся реабилитироваться завтра», – сказал разыгрывающий «Денвера ».