Леброн Джеймс обошел Майкла Джордана и стал рекордсменом НБА по количеству матчей с 30+ очками

Леброн Джеймс – лидер НБА по количеству матчей с 30+ очками.

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 30 очков в матчей против «Атланты» и стал лидером НБА по количеству матчей с 30+ очками, превзойдя рекорд Майкла Джордана .

40-летний Джеймс забросил мяч с пяти с половиной метра в середине четвертой четверти, обеспечив себе 563-й матч с 30 очками за 22 года карьеры и побив рекорд, установленный Джорданом в 2003 году.

«Лейкерс » обыграли «Хоукс» со счетом 119:102. Джеймс набрал 9 очков в четвертой четверти и завершил матч с 30 очками и 8 передачами.