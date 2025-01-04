Леброн Джеймс обошел Майкла Джордана и стал рекордсменом НБА по количеству матчей с 30+ очками
Леброн Джеймс – лидер НБА по количеству матчей с 30+ очками.
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 30 очков в матчей против «Атланты» и стал лидером НБА по количеству матчей с 30+ очками, превзойдя рекорд Майкла Джордана.
40-летний Джеймс забросил мяч с пяти с половиной метра в середине четвертой четверти, обеспечив себе 563-й матч с 30 очками за 22 года карьеры и побив рекорд, установленный Джорданом в 2003 году.
«Лейкерс» обыграли «Хоукс» со счетом 119:102. Джеймс набрал 9 очков в четвертой четверти и завершил матч с 30 очками и 8 передачами.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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