«Пусть в новом году исполнится все задуманное». ЦСКА поздравил болельщиков с Новым годом
ЦСКА поздравил болельщиков с Новым годом.
«Дорогие друзья!
«Наступает время любимых семейных праздников, несущих тепло, добро и надежды. Пусть в новом году исполнится все задуманное, пусть 2025-й станет порой смелых решений, больших свершений и новых побед! Желаем вам здоровья, счастья, мира и благополучия!
С Новым годом!
Искренне ваш, ПБК ЦСКА», – говорится в сообщении действующего чемпионата Единой лиги ВТБ.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал ЦСКА
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