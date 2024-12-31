Джей Джей Редик о Дориане Финни-Смите и Шейке Милтоне: «Они помогут нашей команде на площадке и вне ее»

Джей Джей Редик прокомментировал последний обмен «Лейкерс».

Клуб приобрел форварда Дориана Финни-Смита и защитника Шейка Милтона в результате сделки с «Бруклином ».

«Приход Дориана дает нам еще одного защитника, который оборонялся на нескольких позициях в течение своей карьеры. Он много работал, чтобы попадать трехочковые с получения на элитном уровне.

Очень воодушевлен этим приобретением. Шейк – еще один парень, которые может разыгрывать, набирать очки и бросать.

Я знаю, что они дают на площадке и что приносят в командную культуру. Они помогут на паркете и вне его.

Мы неплохо выглядим с нашей нынешней стартовой пятеркой. Так что Финни-Смит будет пока выходить со скамейки. Уже говорил, что хочу постоянства в плане состава. Но не стану упрямиться в плане того, что не будет работать. Пока все неплохо, а Финни-Смит может адаптироваться под любую ротацию.

Хорошо, что мы получили достаточно времени, чтобы встроить этих парней в нашу систему. Нам пригодится их помощь. Очень важны преемственность и взаимосвязи. Чем больше мы поработаем над этим, тем выше будут наши шансы в апреле, мае и, надеюсь, июне», – заключил главный тренер «Лейкерс ».