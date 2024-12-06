У Шэя Гилджес-Александера появился фирменный логотип от Converse

Компания Converse представила фирменный логотип Шэя Гилджес-Александера.

Логотип нарисован вручную самим баскетболистом «Тандер». Он представляет собой две зеркальные двойки – отсылка к игровому номеру канадца, а также отражение его двойной идентичности на площадке и за ее пределами.