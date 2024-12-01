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Шэй Гилджес-Александер атакует с левой стороны намного эффективнее, чем с правой

Опубликована диаграмма эффективности бросков Шэя Гилджес-Александера с игры.

Диаграмма наглядно демонстрирует, что процент реализации бросков лидера «Оклахомы» в сезоне-24/25 с левой стороны от кольца намного выше, чем с правой.

Гилджес-Александер в нынешнем сезоне набирает 29,8 очка в среднем за матч при 50,3% с игры и 33,9% из-за дуги.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт shotcreator в соцсети X
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