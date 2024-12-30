Руи Хатимура о «Лейкерс»: «Мы больше доверяем друг другу, особенно после прихода новых тренеров»
Руи Хатимура рассказал о прогрессе «Лейкерс».
«Мы расплатились с «Сакраменто» за прошлый год. Должны были показать, что стали лучше, играем командно, поработали над «химией». Это значительный прогресс.
Нам гораздо комфортнее в команде. Мы больше доверяем друг другу, особенно после прихода новых тренеров. Пара парней с прошлого года еще не восстановилась, так что мы еще в процессе подстройки взаимодействия, но его уже значительно больше, чем в начале и в прежние времена. Больше доверия. Это ключевой момент. Баскетбол – командный спорт, нам нужно прикрывать друг друга. И это главное, в чем мы продвинулись», – заключил форвард.
«Лейкерс» выиграли 4 из 5 последних матчей.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Lakers Nation
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