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Руи Хатимура о «Лейкерс»: «Мы больше доверяем друг другу, особенно после прихода новых тренеров»

Руи Хатимура рассказал о прогрессе «Лейкерс».

«Мы расплатились с «Сакраменто» за прошлый год. Должны были показать, что стали лучше, играем командно, поработали над «химией». Это значительный прогресс.

Нам гораздо комфортнее в команде. Мы больше доверяем друг другу, особенно после прихода новых тренеров. Пара парней с прошлого года еще не восстановилась, так что мы еще в процессе подстройки взаимодействия, но его уже значительно больше, чем в начале и в прежние времена. Больше доверия. Это ключевой момент. Баскетбол – командный спорт, нам нужно прикрывать друг друга. И это главное, в чем мы продвинулись», – заключил форвард.

«Лейкерс» выиграли 4 из 5 последних матчей.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Lakers Nation
logoНБА
logoДжей Джей Редик
logoСакраменто
logoЛейкерс
logoРуи Хатимура
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