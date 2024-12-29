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Джей Джей Редик о возможных обменах: «Этот состав способен побеждать, если здоров»

Джей Джей Редик прокомментировал слухи об обменах.

«Постоянно общаюсь с Робом Пелинкой, но концентрируюсь на управлении этой командой, на максимизации возможностей этого состава.

Честно говоря, я уверен, что нынешний коллектив способен побеждать, когда здоров. Если нужно будет сделать ход, это произойдет. Но я сосредоточен на этом составе», – заключил главный тренер «Лейкерс».

Команда идет на 5-м месте в Западной конференции с результатом 18-13.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Lakers Nation
logoРоб Пелинка
logoНБА
logoЛейкерс
logoДжей Джей Редик
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