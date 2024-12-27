Айзейя Хартенштайн стал совладельцем немецкого «Ульма»
Айзейя Хартенштайн инвестировал в «Ульм».
Компания «Hartenstein Group» баскетболиста приобретет около 10% акций немецкого клуба.
«Искал немецкую команду, в которую мог бы вложиться. Такую, которая поддержала бы меня в прошлом, когда я был моложе и хотел сделать следующий шаг.
Клуб проделывает огромную работу по развитию молодых талантов и помогает им продвигаться по карьерной лестнице. Команда отлично организована и остается конкурентоспособной, несмотря на эту ориентированность», – объяснил свой выбор центровой «Оклахомы».
«Ульм» идет на 3-м месте группы А Еврокубка с результатом 9-4.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Ульма»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем