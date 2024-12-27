Айзейя Хартенштайн стал совладельцем немецкого «Ульма»

Айзейя Хартенштайн инвестировал в «Ульм».

Компания «Hartenstein Group» баскетболиста приобретет около 10% акций немецкого клуба.

«Искал немецкую команду, в которую мог бы вложиться. Такую, которая поддержала бы меня в прошлом, когда я был моложе и хотел сделать следующий шаг.

Клуб проделывает огромную работу по развитию молодых талантов и помогает им продвигаться по карьерной лестнице. Команда отлично организована и остается конкурентоспособной, несмотря на эту ориентированность», – объяснил свой выбор центровой «Оклахомы».

«Ульм» идет на 3-м месте группы А Еврокубка с результатом 9-4.