Трэй Янг о камбэке в матче с «Буллс»: «У «Чикаго» вообще все залетало, так что была мысль, что все еще можно поменять»
Трэй Янг объяснил чудесное спасение «Хоукс» в матче с «Буллс».
«Атланта» вырвала победу у «Чикаго», организовав рывок 23:2 и набрав 50 очков в 4-й четверти.
«Просто сохраняли хладнокровие. Знали, что в конце концов у нас получится ускориться. У «Чикаго» вообще все залетало, так что была мысль, что все это еще можно поменять. Мы продолжали играть, и вот что в итоге произошло. Продолжали играть, у нас наконец-то стало получаться останавливать их, прибавили в ритме.
Некоторые команды и некоторые ребята, которые обычно не очень хорошо бросают, приезжают к нам и внезапно выдают лучшие матчи в жизни.
Надо уметь справляться с такими вещами. У нас много матчей, не всегда все идет идеально. Будут матчи, когда не идет в атаке, тогда надо выезжать за счет защиты, чтобы добиться победы», – сказал лидер «ястребов».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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