«Атланта» вырвала победу у «Чикаго». «Хоукс» организовали рывок 23:2 и набрали 50 очков в 4-й четверти

«Атланта» организовала невероятный камбэк в 4-й четверти матча с «Чикаго».

За 6:23 до конца встречи клуб из Джорджии проигрывал со счетом 107:124, но благодаря рывку 23:2 впервые со стартовой четверти вырвался вперед и в итоге вырвал победу.

«Атланта» победила 141:133.

«Хоукс» выиграли четвертую четверть со счетом 50:25. Команде удалось отыграться с «-21» во второй половине.

Джейлен Джонсон набрал рекордные в карьере 30 очков, а также 15 подборов.