«Атланта» вырвала победу у «Чикаго». «Хоукс» организовали рывок 23:2 и набрали 50 очков в 4-й четверти
«Атланта» организовала невероятный камбэк в 4-й четверти матча с «Чикаго».
За 6:23 до конца встречи клуб из Джорджии проигрывал со счетом 107:124, но благодаря рывку 23:2 впервые со стартовой четверти вырвался вперед и в итоге вырвал победу.
«Атланта» победила 141:133.
«Хоукс» выиграли четвертую четверть со счетом 50:25. Команде удалось отыграться с «-21» во второй половине.
Джейлен Джонсон набрал рекордные в карьере 30 очков, а также 15 подборов.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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