Паскаль Сиакам о проблемах «Пэйсерс» на подборе: «Этим должна заниматься вся пятерка, а не только Тернер при моей помощи»
Паскаль Сиакам обозначил одну из главных проблем «Пэйсерс» в сезоне.
«Индиана», которая идет с результатом 15-16, занимает 27-е место в НБА по подборам.
«Майлз пашет на щитах. Я стараюсь ему помогать. Но этим должна заниматься вся пятерка, а не только Тернер при моей помощи.
Мы знаем, насколько лучше становимся как команда, когда делаем это», – заявил форвард «Пэйсерс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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