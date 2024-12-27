Паскаль Сиакам о проблемах «Пэйсерс» на подборе: «Этим должна заниматься вся пятерка, а не только Тернер при моей помощи»

Паскаль Сиакам обозначил одну из главных проблем «Пэйсерс» в сезоне.

«Индиана », которая идет с результатом 15-16, занимает 27-е место в НБА по подборам.

«Майлз пашет на щитах. Я стараюсь ему помогать. Но этим должна заниматься вся пятерка, а не только Тернер при моей помощи.

Мы знаем, насколько лучше становимся как команда, когда делаем это», – заявил форвард «Пэйсерс».