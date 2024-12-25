Алекс Пойтресс: «Мне нравятся девушки-рэперы. Но это точно не музыка для раздевалки»
— Назовите имена ваших любимых исполнителей.
— Мы с женой слушаем самую разную музыку. Слушаем Дрейка, Тупака, Кендрика, Лил Бэби. Я стараюсь, чтобы музыка была разнообразной. Мы слушаем не только одного исполнителя, слушаем самых разных людей каждый день.
— Назовите три ваших любимых трека.
— Прямо сейчас? Только что вышел новый альбом Кендрика. Мне нравится «Reincarnated». Я до сих пор слушаю Дрейка, «Charged Up» — один из них, а еще один — я не знаю, возможно, еще один — «ESTG», у него хорошая песня. Итак, я слушаю — возможно, эти три трека сейчас самые лучшие.
— Вы, ребята, слушаете Ники Минаж или Карди Би?
— Мне нравятся девушки-рэперы, но я не думаю, что сейчас подходящее время для девушек-рэперов в раздевалке. Моя девушка слушает их дома, но для этого есть время и место. У меня в телефоне есть Ники Минаж, Карди Би, но это точно не музыка для раздевалки, — сказал центровой «Зенита».
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