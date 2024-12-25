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Премьер-лига. Женщины. Московское «Динамо» примет «Енисей»

Сегодня состоится один матч регулярного чемпионата женской Премьер-лиги.

Московское «Динамо» примет красноярский «Енисей».

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига 

Динамо Москва – Енисей

25 декабря. 25:00

Положение команд: УГМК – 14-0, МБА – 10-4, Надежда – 9-4, Динамо Курск – 9-5, Ника – 8-6, Динамо Новосибирск – 5-8, Енисей – 5-8, Самара – 5-9, Нефтяник – 4-10, Спарта энд К – 4-10, Динамо Москва – 2-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. 

Опубликовал: Валерий Левкин
logoДинамо Москва жен
результаты
Енисей жен
чемпионат России жен
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