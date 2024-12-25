Стефен Карри о критике 3-очковых: «Я точно продолжу бросать, не беспокойтесь. Так я вижу игру, такой я ее видел всегда»

Стефен Карри отреагировал на критику 3-очковых бросков в НБА.

«Мое влияние на увеличение дальних бросков в НБА? Стоит ли мне отвечать на этот вопрос, ведь сейчас все только и говорят о том, как все в лиге бросают трехочковые... Лично мне это нравится, я не думаю о цифрах, а о том, как создаются эти трехочковые броски, о красоте игры, все делают это немного по-другому. Это что-то новое, и у многих людей могут быть разные точки зрения на это, но мне нравится наблюдать такую эволюцию.

Что я думаю по поводу критики трехочковых? У каждого свое мнение. Я не могу выйти и сделать мельницу с разворотом на 360 градусов, ворваться под кольцо и воткнуть сверху через кого-то. Так что я точно никогда не стану бороться с трехочковыми бросками. Так я вижу игру, такой я ее видел всегда. Но у каждого своя точка зрения и определенные навыки, которые он привносит в лигу. Множество бигменов доминируют в посте, и это своего рода другая крайность. Классная составляющая процесса – то, как к дальним броскам приспосабливается защита. Просто нужно время, чтобы это произошло. Так что посмотрим, что из этого получится. Но я продолжу бросать трехочковые, об этом можете точно не беспокоиться», – заявил Карри.