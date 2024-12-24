Адриатическая лига. «Дубай» против «Игокеа»
Сегодня пройдет один матч регулярного чемпионата Адриатической лиги.
Представляющий ОАЭ «Дубай» примет боснийский клуб «Игокеа».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
Положение команд: Партизан Сербия – 11-2, Црвена Звезда Сербия – 11-2, Будучность Черногория – 10-2, Дубай ОАЭ – 10-3, Игокеа Босния и Герцеговина – 8-4, ФМП Сербия – 7-6, Цедевита-Олимпия Словения – 7-6, Спартак Суботица Сербия – 6-5, Мега Сербия – 6-6, Задар Хорватия – 5-7, Сплит Хорватия – 5-8, КРКА Словения – 4-9, Студентски центар Черногория – 4-9, Борац Чачак Сербия – 3-8, Цибона Хорватия – 2-11, Морнар Бар Черногория – 1-11.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем