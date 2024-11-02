Сыновья Марбэри и Стояковича стали одноклубниками по Калифорнийскому университету
Стефон Марбэри II и Андрей Стоякович выступят за одну команду.
Сыновья бывших звезд НБА Стефона Марбэри и Предрага Стояковича стали одноклубниками по Калифорнийскому университету.
19-летний Стефон Марбэри II в этом году дебютируют в NCAA, 20-летний Андрей Стоякович проведет второй для себя сезон. Оба выступают на позиции защитника.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
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