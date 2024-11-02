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Сыновья Марбэри и Стояковича стали одноклубниками по Калифорнийскому университету

Стефон Марбэри II и Андрей Стоякович выступят за одну команду.

Сыновья бывших звезд НБА Стефона Марбэри и Предрага Стояковича стали одноклубниками по Калифорнийскому университету.

19-летний Стефон Марбэри II в этом году дебютируют в NCAA, 20-летний Андрей Стоякович проведет второй для себя сезон. Оба выступают на позиции защитника.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
Стефон Марбери
logoПредраг Стоякович
logoНБА
logoNCAA
университет Калифорнии
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