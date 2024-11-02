Сыновья Марбэри и Стояковича стали одноклубниками по Калифорнийскому университету

Стефон Марбэри II и Андрей Стоякович выступят за одну команду.

Сыновья бывших звезд НБА Стефона Марбэри и Предрага Стояковича стали одноклубниками по Калифорнийскому университету.

19-летний Стефон Марбэри II в этом году дебютируют в NCAA , 20-летний Андрей Стоякович проведет второй для себя сезон. Оба выступают на позиции защитника.