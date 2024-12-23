«Бакс» не заинтересованы в обмене Криса Миддлтона

«Бакс» хотят сохранить Криса Миддлтона.

По сообщению обозревателя Бретта Сигела, «Милуоки » проявляет «нулевой интерес» к возможному обмену форварда.

Обмен Миддлтона с его контрактом на 31,7 миллиона долларов – единственный возможный путь для «Бакс» совершить какие-либо крупные сделки перед дедлайном 6 февраля. Клуб на данный момент превышает второй жесткий потолок.

Миддлтон пропустил первую 21 игру сезона после операции на голеностопах. После возвращения 6 декабря его средне показатели составляют 7,0 очка, 3,0 подбора, 5,8 передачи и 1,5 перехвата.