«Бакс» не заинтересованы в обмене Криса Миддлтона
«Бакс» хотят сохранить Криса Миддлтона.
По сообщению обозревателя Бретта Сигела, «Милуоки» проявляет «нулевой интерес» к возможному обмену форварда.
Обмен Миддлтона с его контрактом на 31,7 миллиона долларов – единственный возможный путь для «Бакс» совершить какие-либо крупные сделки перед дедлайном 6 февраля. Клуб на данный момент превышает второй жесткий потолок.
Миддлтон пропустил первую 21 игру сезона после операции на голеностопах. После возвращения 6 декабря его средне показатели составляют 7,0 очка, 3,0 подбора, 5,8 передачи и 1,5 перехвата.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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