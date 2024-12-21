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Ник Клэкстон оштрафован на 25 000 долларов за то, что бросил мяч на трибуну

НБА оштрафовала Ника Клэкстона на 25 000 долларов.

Центровой «Бруклина» оштрафован лигой за то, что бросил мяч на трибуну. Инцидент произошел за 8:46 до конца второй четверти матча против «Торонто» (101:94).

В результате инцидента Клэкстон получил технический и был удален с площадки.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт пресс-службы НБА в соцсети X
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