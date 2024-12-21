Ник Клэкстон оштрафован на 25 000 долларов за то, что бросил мяч на трибуну

НБА оштрафовала Ника Клэкстона на 25 000 долларов.

Центровой «Бруклина » оштрафован лигой за то, что бросил мяч на трибуну. Инцидент произошел за 8:46 до конца второй четверти матча против «Торонто » (101:94).

В результате инцидента Клэкстон получил технический и был удален с площадки.