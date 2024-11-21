0

Ник Клэкстон возобновил тренировки и может сыграть в матче против «Филадельфии»

Ник Клэкстон возобновил тренировки.

Центровой «Бруклина» восстановился после растяжения мышц нижней части спины, его участие в завтрашнем матче против «Филадельфии» находится под вопросом.

Запасной центровой «Нетс» Дэйрон Шарп (задняя поверхность бедра) приступил к тренировкам «1 на 1» с тренерами и, как ожидается, присоединится к общей группе в течение следующих 7-10 дней.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт журналиста HoopsHype Майкла Скотто в соцсети X
logoБруклин
logoДэйрон Шарп
logoНик Клэкстон
logoНБА
травмы
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Байки подземелья: «Бруклин», «Шарлотт», «Юта»
10сегодня, 11:13Трибуна
Чарльз Ли о решении посадить Ламело Болла в концовке: «У Тре Мэнна немного лучше шел бросок, он был немного полезнее»
3вчера, 18:38
Многие команды-претенденты интересуются Кэмероном Джонсоном
2вчера, 14:43
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
НБА. «Лейкерс» примут «Орландо», «Сан-Антонио» встретится с «Ютой» и другие матчи
413 минут назад
Пол Джордж о командном собрании: «Не знаю, как, черт возьми, Шэмс Чарания узнал об этом»
250 минут назад
Турнир всех звезд НБА будет состоять из двух полуфиналов и финала
8сегодня, 17:41
Евробаскет-2025. Квалификация. Северная Македония встречается с Литвой, Дания играет с Сербией и другие матчи
3сегодня, 17:32Live
Евролига. «Анадолу Эфес» принимает «Париж», «Црвена Звезда» сыграет с «Партизаном» и другие матчи
1сегодня, 17:30Live
«Я простой парень из Скенектади, штат Нью-Йорк». Пэт Райли эмоционально отреагировал на то, что «Лейкерс» установят статую в его честь
6сегодня, 17:07Видео
Скончался заслуженный тренер России Юрий Панов
1сегодня, 16:18
Хьюби Браун проводит последний сезон на ESPN
сегодня, 16:01
Лука Дончич пропустит как минимум неделю из-за растяжения запястья
сегодня, 15:27
Ричард Джефферсон о Джоэле Эмбииде: «Очень печально, когда дети вынуждены поучать своих родителей»
11сегодня, 15:13
Ко всем новостям
Последние новости
Демар Дерозан вернется в строй в матче против «Клипперс»
29 минут назад
Терри Розир о травме: «Завтра вернусь на площадку»
133 минуты назад
Банковский счет «Будучности» был заблокирован местными властями
43 минуты назад
Дуэйн Бэйкон: «Большинство людей в мире имеют неправильное представление о России»
сегодня, 17:56
«Он проявит себя как лучший игрок в мире». Лу Уильямс уверен, что Леброн Джеймс будет бороться за Кубок НБА
2сегодня, 17:15
Антонио Ривс набрал 34 очка без единой потери
4сегодня, 16:40
Стефен Карри дал пять юному болельщику после попадания с фолом
1сегодня, 16:11Видео
Виталий Фридзон о Кубке Дружбы: «Сейчас важны любые турниры. Главное — играть, а не сидеть взаперти»
сегодня, 15:45
«Д’Анджело Расселлу пора думать о награде лучшему запасному». Эдди Джонсон считает, что Далтон Кнехт должен выходить в стартовой пятерке
6сегодня, 15:40
Андрей Кириленко: «Владислав Емченко – один из лидеров сборной, на нем большая ответственность»
сегодня, 14:33