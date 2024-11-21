Ник Клэкстон возобновил тренировки и может сыграть в матче против «Филадельфии»
Ник Клэкстон возобновил тренировки.
Центровой «Бруклина» восстановился после растяжения мышц нижней части спины, его участие в завтрашнем матче против «Филадельфии» находится под вопросом.
Запасной центровой «Нетс» Дэйрон Шарп (задняя поверхность бедра) приступил к тренировкам «1 на 1» с тренерами и, как ожидается, присоединится к общей группе в течение следующих 7-10 дней.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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