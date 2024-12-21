«Атланта» может обменять Клинта Капелу

«Атланта» изучает варианты обмена Клинта Капелы.

Об этом сообщает инсайдер Джейк Фишер.

Капела проводит последний сезон по нынешнему контракту и заработает 22,27 млн ​​долларов. Не желая терять центрового в качестве свободного агента, «Хоукс» взвешивают варианты.

Команда впечатлена прогрессом 24-летнего центрового Оньеки Оконгву , который подписал четырехлетний контракт на 62 млн долларов в 2023 году.

Игровое время Капелы продолжает снижаться с каждым годом. В нынешнем сезоне он проводит около 23 минут в среднем за матч, набирая 10,0 очка, 9,4 подбора и 1,0 блок-шота.