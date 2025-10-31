0

Команды НБА показывают самую высокую среднюю результативность с 1960 года

Тренд на высокие показатели по очкам продолжается.

До матчей четверга команды в среднем набирали 118 очков за игру. Это самый высокий показатель с 1960 года, когда за первые 9 дней клубы показывали результативность в 118,2 очка.

На данный момент 4 игрока уже набирали по 50 очков, в 16 матчах баскетболистам покорялась планка в 40 очков.

Лидирует по результативности «Филадельфия». На счету «Сиксерс» в среднем 129,3 очка после 4 матчей (4-0).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoФиладельфия
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Макси и Эджкомб – самый пылкий дуэт НБА. Они вернули амбиции «Сиксерс»
сегодня, 11:58Трибуна
«Филадельфия» воспользовалась опцией в контракте Джареда Маккейна, сохранив игроков на сезон-2026/27
вчера, 18:20
«Филадельфия» рассчитывает, что Пол Джордж вернется на площадку в первой неделе ноября
вчера, 13:34
Главные новости
«Надо держаться вместе, жалеть нас не будут». Дэмиан Лиллард провел командное совещание «Блэйзерс»
12 минут назад
Дрю Холидэй об аресте Чонси Биллапса: «Мы были шокированы. Часто разговаривал с ним о жизни»
28 минут назад
Трэй Янг точно пропустит открытие Кубка НБА
56 минут назад
«Лейкерс» могут потерять значительную долю доходов из-за плохого финансового положения дистрибьютора региональных телетрансляций
сегодня, 13:33
«Для этой атаки не нужна звезда, только сильный тренер». «Хит» консультировались с Ноа Ларошем при организации своего нового нападения
сегодня, 13:15
Евролига. «Хапоэль» сыграет с «Олимпиакосом», «Монако» примет «Панатинаикос» и другие матчи
сегодня, 12:36
«Лихорадочно пытался понять, что мы будем делать». Док Риверс сам в последний момент узнал, что Яннис Адетокумбо не будет играть против «Уорриорс»
сегодня, 12:21
Виктор Вембаньяма: «Никто из нас не доживет до дня, когда через меня будут забивать больше данков, чем я блокирую»
сегодня, 11:47
Стив Керр: «Грегг Попович определенно был пионером в отношении распределения нагрузки»
сегодня, 11:26
Брэдли Бил готов вернуться на паркет в матче с «Новым Орлеаном»
сегодня, 11:15
Ко всем новостям
Последние новости
Профсоюз игроков женской НБА и лига согласились продлить срок переговоров по новому коллективному соглашению на 30 дней
40 минут назад
Бывший тренер «Либерти» Сэнди Бронделло возглавила новую команду женской НБА «Торонто Темпо»
48 минут назад
Чемпионат Франции. «Сен-Кантен» примет «Нантер»
сегодня, 12:37
Чемпионат Турции. «Эсенлер Эрокспор» встретится с «Тофашем»
сегодня, 12:37
Адриатическая лига. «Мега» встретится с «Илирией»
сегодня, 12:37
Фуркан Коркмаз присоединился к «Тофашу»
сегодня, 12:34Фото
«Пари НН» расстался с Шейном Гэтлингом
сегодня, 11:59Фото
Леброн Джеймс анонсировал детскую книгу, посвященную Хэллоуину
сегодня, 09:38
Райан Роллинз прибыл на 32-очковую игру против «Голден Стэйт» в костюме Блэйда
сегодня, 09:21Фото
Стефен Карри случайно попал мячом по голове Дрэймонду Грину, форварду потребовалась замена
сегодня, 07:37Видео