Команды НБА показывают самую высокую среднюю результативность с 1960 года

Тренд на высокие показатели по очкам продолжается.

До матчей четверга команды в среднем набирали 118 очков за игру. Это самый высокий показатель с 1960 года, когда за первые 9 дней клубы показывали результативность в 118,2 очка.

На данный момент 4 игрока уже набирали по 50 очков, в 16 матчах баскетболистам покорялась планка в 40 очков.

Лидирует по результативности «Филадельфия». На счету «Сиксерс» в среднем 129,3 очка после 4 матчей (4-0).