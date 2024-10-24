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  • «Я же тебе говорил!». Виктор Оладипо рассказал, как Расселл Уэстбрук поставил сверху левой рукой на спор
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«Я же тебе говорил!». Виктор Оладипо рассказал, как Расселл Уэстбрук поставил сверху левой рукой на спор

Виктор Оладипо ценит время, проведенное с Расселом Уэстбруком.

Баскетболисты вместе играли в «Оклахоме». В качестве примера решительности и нацеленности на достижение цели звездного разыгрывающего Оладипо рассказал историю о нем.

«Мы должны были играть с «Хьюстоном», рано пришли на стадион. Расслаблялись перед матчем. Внезапно он заявил мне, что поставит сверху через кого-нибудь левой рукой. Я скептически посмотрел на него и заявил, что у него ничего не выйдет. «Ну ладно».

Последнее владение матча, он несется и ставит левой рукой через Клинта Капелу. И орет мне: «Я же тебе говорил!». Я уже и забыл об этом.

Когда ты сфокусирован на чем-то, можешь делать уникальные вещи. Человеческий разум способен на многое, если понять, кто ты такой, и верить в себя», – заключил Оладипо.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, The OGs
logoХьюстон
logoНБА
logoРасселл Уэстбрук
logoОклахома-Сити
logoКлинт Капела
logoВиктор Оладипо
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