«Я же тебе говорил!». Виктор Оладипо рассказал, как Расселл Уэстбрук поставил сверху левой рукой на спор

Виктор Оладипо ценит время, проведенное с Расселом Уэстбруком.

Баскетболисты вместе играли в «Оклахоме». В качестве примера решительности и нацеленности на достижение цели звездного разыгрывающего Оладипо рассказал историю о нем.

«Мы должны были играть с «Хьюстоном », рано пришли на стадион. Расслаблялись перед матчем. Внезапно он заявил мне, что поставит сверху через кого-нибудь левой рукой. Я скептически посмотрел на него и заявил, что у него ничего не выйдет. «Ну ладно».

Последнее владение матча, он несется и ставит левой рукой через Клинта Капелу . И орет мне: «Я же тебе говорил!». Я уже и забыл об этом.

Когда ты сфокусирован на чем-то, можешь делать уникальные вещи. Человеческий разум способен на многое, если понять, кто ты такой, и верить в себя», – заключил Оладипо .