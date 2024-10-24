«Я же тебе говорил!». Виктор Оладипо рассказал, как Расселл Уэстбрук поставил сверху левой рукой на спор
Виктор Оладипо ценит время, проведенное с Расселом Уэстбруком.
Баскетболисты вместе играли в «Оклахоме». В качестве примера решительности и нацеленности на достижение цели звездного разыгрывающего Оладипо рассказал историю о нем.
«Мы должны были играть с «Хьюстоном», рано пришли на стадион. Расслаблялись перед матчем. Внезапно он заявил мне, что поставит сверху через кого-нибудь левой рукой. Я скептически посмотрел на него и заявил, что у него ничего не выйдет. «Ну ладно».
Последнее владение матча, он несется и ставит левой рукой через Клинта Капелу. И орет мне: «Я же тебе говорил!». Я уже и забыл об этом.
Когда ты сфокусирован на чем-то, можешь делать уникальные вещи. Человеческий разум способен на многое, если понять, кто ты такой, и верить в себя», – заключил Оладипо.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, The OGs
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости