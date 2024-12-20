Чемпионат Франции. «Дижон» – «Страсбур»

Сегодня пройдет один матч регулярного чемпионата Франции LNB Pro А.

«Дижон» сыграет со «Страсбуром ». Чемпионат Франции Регулярный чемпионат Положение команд: Шоле – 10-2, Париж – 9-3, Виллербан – 9-3, Монако – 8-4, Бурк – 8-4, Сен-Кантен – 7-5, Гравлин-Дюнкерк – 6-6, Страсбур – 6-6, Ле-Ман – 6-6, Лимож – 5-7, Нанси – 5-7, Нантер – 5-7, Дижон – 4-8, Элан Шалон – 4-8, Ле-Портель – 3-9, Стад Рошеле – 1-11. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.