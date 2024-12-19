«Мемфис» может использовать контракт Маркуса Смарта в крупной сделке на рынке обменов

«Гриззлис» активно ищут возможность для усиления состава.

По информации инсайдера Forbes Эвана Сайдери, клуб готов к агрессивным ходам и может побороться за одного из зведных игроков. Для уравнивания зарплат в этом случае будет использован контракт защитника Маркуса Смарта на 20,2 миллиона долларов.

30-летний баскетболист пропустил большую часть прошлого сезона после перехода из «Бостона » и набирает 9,2 очка, 2,5 подбора и 3,9 передачи за 22 минуты в среднем в нынешнем.