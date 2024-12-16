Яннис Адетокумбо во всех 23 матчах сезона реализует не менее 50% с игры

Яннис Адетокумбо стабильно демонстрирует высокий процент реализации .

Лидер «Милуоки » во всех 23 матчах текущего сезона реализует не менее 50% с игры.

Адетокумбо попадает 63,0% 2-очковых, совершая по 20,1 попытки за встречу. Процент реализации 3-очковых лишь 17,6, но грек бросает из-за дуги в среднем менее одного раза за игру (0,7).

Средняя результативность – 32,7 очка за матч.