«Астана» стала 4-й командой в истории Единой лиги ВТБ, которая начала сезон с 20 поражений
«Астана» повторила один из антирекордов Лиги ВТБ по поражениям .
Клуб из Казахстана в субботу уступил на домашней арене «Уралмашу» – 62:80.
«Астана» стала 4-й командой в истории Единой лиги ВТБ, которая начала сезон с 20 поражений.
Ранее с таким же результатом стартовали «Вита», «ПАРМА» и «МИНСК».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
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