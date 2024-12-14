«Астана» повторила один из антирекордов Лиги ВТБ по поражениям .

Клуб из Казахстана в субботу уступил на домашней арене «Уралмашу» – 62:80.

«Астана » стала 4-й командой в истории Единой лиги ВТБ, которая начала сезон с 20 поражений.

Ранее с таким же результатом стартовали «Вита », «ПАРМА » и «МИНСК ».