Шэмс Чарания о продлении Дюрэнта с «Хьюстоном»: «Есть оптимизм насчет того, что сделку удастся заключить до начала сезона»

Кевин Дюрэнт близок к продлению контракта с «Рокетс».

«Мне сообщают, что есть оптимизм насчет того, что сделку удастся заключить до начала регулярного сезона», – заявил Чарания в эфире ESPN.

По данным инсайдера, бизнес-менеджер Дюрэнта Рич Клейман находится в «постоянном контакте с «Хьюстоном » по поводу долгосрочного продления контракта.

37-летний форвард может подписать соглашение на сумму более 120 млн долларов за два года.