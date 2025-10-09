Шэмс Чарания о продлении Дюрэнта с «Хьюстоном»: «Есть оптимизм насчет того, что сделку удастся заключить до начала сезона»
Кевин Дюрэнт близок к продлению контракта с «Рокетс».
«Мне сообщают, что есть оптимизм насчет того, что сделку удастся заключить до начала регулярного сезона», – заявил Чарания в эфире ESPN.
По данным инсайдера, бизнес-менеджер Дюрэнта Рич Клейман находится в «постоянном контакте с «Хьюстоном» по поводу долгосрочного продления контракта.
37-летний форвард может подписать соглашение на сумму более 120 млн долларов за два года.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: RealGM
