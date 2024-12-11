Скотти Барнс пропустит несколько недель из-за травмы голеностопа

Скотти Барнс выбыл из строя на несколько недель.

Форвард «Торонто », как ожидается, пропустит несколько недель из-за травмы правого голеностопного сустава, полученной в понедельник в матче против «Нью-Йорка» (108:113), сообщают источники ESPN.

В этом сезоне Барнс набирает в среднем 20,6 очка, 8,4 подбора и 7,4 передачи за матч.