Скотти Барнс пропустит несколько недель из-за травмы голеностопа
Скотти Барнс выбыл из строя на несколько недель.
Форвард «Торонто», как ожидается, пропустит несколько недель из-за травмы правого голеностопного сустава, полученной в понедельник в матче против «Нью-Йорка» (108:113), сообщают источники ESPN.
В этом сезоне Барнс набирает в среднем 20,6 очка, 8,4 подбора и 7,4 передачи за матч.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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