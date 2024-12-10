Скотти Барнс не смог доиграть матч с «Никс» из-за повреждения голеностопа

Скотти Барнс получил травму в матче с «Нью-Йорком».

Форвард «Торонто » покинул площадку в середине третьей четверти из-за растяжения связок правого голеностопа.

Барнсу помогли вернуться в раздевалку товарищи по команде, лидер «Рэпторс» не мог опираться на правую ногу.

После игры главный тренер «Рэпторс» Дарко Раякович заявил, что рентген не выявил у Скотти перелома.

Барнс получил травму, когда приземлился на ногу центрового «Никс» Карла-Энтони Таунса, пытаясь заблокировать его бросок. Он набрал 15 очков за 23 минуты.