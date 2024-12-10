Скотти Барнс не смог доиграть матч с «Никс» из-за повреждения голеностопа
Скотти Барнс получил травму в матче с «Нью-Йорком».
Форвард «Торонто» покинул площадку в середине третьей четверти из-за растяжения связок правого голеностопа.
Барнсу помогли вернуться в раздевалку товарищи по команде, лидер «Рэпторс» не мог опираться на правую ногу.
После игры главный тренер «Рэпторс» Дарко Раякович заявил, что рентген не выявил у Скотти перелома.
Барнс получил травму, когда приземлился на ногу центрового «Никс» Карла-Энтони Таунса, пытаясь заблокировать его бросок. Он набрал 15 очков за 23 минуты.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости