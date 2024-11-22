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Наз Рид не смог доиграть матч после столкновения со Скотти Барнсом

Наз Рид повредил левое колено.

Бигмен «Миннесоты» вынужден был досрочно покинуть площадку во время матча с «Торонто» (105:110) после столкновения со Скотти Барнсом.

Рид успел отыграть 22 минуты, набрав 2 очка и 4 подбора.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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травмы
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