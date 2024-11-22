Наз Рид не смог доиграть матч после столкновения со Скотти Барнсом

Наз Рид повредил левое колено.

Бигмен «Миннесоты» вынужден был досрочно покинуть площадку во время матча с «Торонто» (105:110) после столкновения со Скотти Барнсом.

Рид успел отыграть 22 минуты, набрав 2 очка и 4 подбора.