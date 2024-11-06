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Представитель Майкла Джордана опровергла информацию о том, что 6-кратный чемпион НБА поддержал Дональда Трампа на президентских выборах

Майкл Джордан не участвовал в предвыборной кампании Дональда Трампа.

В воскресенье в социальных сетях завирусился пост о том, что 61-летний экс-баскетболист, известный тем, что избегает участия в политике и публичных дебатах, стал «еще одним человеком, который выразил свою поддержку Дональду Трампу как президенту». 

Эсте Портной, многолетний представитель Майкла Джордана, опровергла данную информацию.

«Утверждение о том, что Майкл Джордан поддержал Дональда Трампа на президентских выборах, абсолютно не соответствует действительности», – отмечается в сообщении Портной.

Агентство Reuters вскоре подтвердило, что новость оказалась фейковой: «Майкл Джордан не поддерживал ни одного кандидата в президенты на выборах 2024 года, вопреки сообщениям в социальных сетях о том, что он поддерживает Дональда Трампа».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: AS
logoМайкл Джордан
logoНБА
Политика
соцсети
logoДональд Трамп
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