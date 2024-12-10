Бадди Хилд: «Переход в «Уорриорз» помог мне снова обрести любовь к баскетболу»

Бадди Хилд рассказал о том, как сказался на нем переход в «Голден Стэйт».

«Переход в «Уорриорз» помог мне снова обрести любовь к баскетболу.

В прошлом году у меня этого не было. И мы хотели найти команду, в которой я мог бы чувствовать себя значимым, где мы меня ценили. Стеф и Стив вышли на меня в межсезонье, мы пообщались. Совместная работа со Стивом, Стефом и Дрэймондом, да всеми ребятами в команде помогла мне вернуться к тому, кто я есть. Меня тепло приняли. В этой команде стараются показывать правильную игру, никто не думает о себе, они играют как раз так, как я и хочу играть. На площадке и за ее пределами это отличный коллектив, с этими людьми приятно находиться рядом.

Я еще не побеждал в этой лиге, так что полезно находиться рядом с этими парнями. Я просто как губка, впитываю, смотрю за всем, что они делают, стараюсь учиться и брать пример», – заявил 31-летний защитник.

В 23 матчах за «Уорриорз» Хилд набирает 14,5 очка и 3,5 подбора за игру при 43,1% из-за дуги.