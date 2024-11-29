Единая лига ВТБ. «Пари Нижний Новгород» примет «Зенит»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдет один матч.

«Пари Нижний Новгород» примет санкт-петербургский «Зенит». Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд: ЦСКА – 14-1, Зенит – 13-2, Локомотив-Кубань – 12-3, УНИКС – 11-4, Пари Нижний Новгород – 8-7, Уралмаш – 8-8, Самара – 6-9, Автодор – 6-9, Парма – 6-10, Енисей – 5-11, МБА-МАИ – 3-12, Астана – 0-16. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.