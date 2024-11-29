Единая лига ВТБ. «Пари Нижний Новгород» примет «Зенит»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдет один матч.
«Пари Нижний Новгород» примет санкт-петербургский «Зенит».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Положение команд: ЦСКА – 14-1, Зенит – 13-2, Локомотив-Кубань – 12-3, УНИКС – 11-4, Пари Нижний Новгород – 8-7, Уралмаш – 8-8, Самара – 6-9, Автодор – 6-9, Парма – 6-10, Енисей – 5-11, МБА-МАИ – 3-12, Астана – 0-16.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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