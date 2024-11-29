0

Единая лига ВТБ. «Пари Нижний Новгород» примет «Зенит»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдет один матч.

«Пари Нижний Новгород» примет санкт-петербургский «Зенит».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 14-1, Зенит – 13-2, Локомотив-Кубань – 12-3, УНИКС – 11-4, Пари Нижний Новгород – 8-7, Уралмаш – 8-8, Самара – 6-9, Автодор – 6-9, Парма – 6-10, Енисей – 5-11, МБА-МАИ – 3-12, Астана – 0-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
logoЕдиная лига ВТБ
logoЗенит
logoБК Пари Нижний Новгород
результаты
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Единая лига ВТБ. 31 очко Акун-Перселла помогло УНИКСу выиграть у «Енисея», «Зенит» взял верх над «Пармой» и другие результаты
1417 ноября, 16:01
Единая лига ВТБ. «Зенит» разгромил «Самару», «Енисей» выиграл у «Пари НН»
1630 октября, 18:58
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Система прогнозирования Дэрила Мори давала «Сиксерс» наибольшие шансы на победу в чемпионате среди всех собранных им команд
6сегодня, 05:39
Кевин Гарнетт: «Вся команда «Наггетс» сейчас занята непонятно чем. Я не вижу у них лидеров»
5сегодня, 04:48
Болельщик «Партизана» выбежал на площадку и толкнул Георгиоса Барцокаса после матча в Белграде
сегодня, 04:33Фото
Егор Демин набрал 16 очков, 3 подбора и 4 передачи в проигранном матче с Миссисипи
1сегодня, 04:20
NCAA. «Кугарс» Егора Демина потерпели первое поражение в сезоне, уступив «Ребелс» в овертайме
13сегодня, 04:06
Евролига. 24 очка и 18 подборов Тавареша помогли «Реалу» победить «Барселону», «Жальгирис» проиграл «Басконии» и другие результаты
5вчера, 22:30
Еврокубок. «Валенсия» в гостях победила «Бурк» и продлила серию до 8-0, «Хапоэль Тель-Авив» уступил «Ульму» и другие результаты
вчера, 21:15
Шакил О′Нил: «Знаю, как все исправить и вернуть креативность в игру»
6вчера, 19:05
Единая лига ВТБ. 31 очко Мартина помогло «Уралмашу» обыграть «Енисей», ЦСКА был сильнее «Пармы»
17вчера, 18:52
Демаркус Казинс: «Ожидать, что Зайон Уильямсон преуспеет в Новом Орлеане, было первой ошибкой»
13вчера, 18:33
Ко всем новостям
Последние новости
Брэндин Подземски сыграл в именных кроссовках китайского бренда
12 минут назадФото
Адриатическая лига. КРКА – «Морнар Бар», ФМП встретится с «Дубаем»
28 минут назад
«Он промахивался больше всех». Лонзо Болл не включил Кобе Брайанта в четверку величайших игроков
733 минуты назад
Дрэймонд Грин рассказал, что Кэм Томас напомнил ему Кобе Брайанта во время матча против «Нетс»
48 минут назад
Факундо Кампаццо выругался во время интервью, но сразу извинился: «Простите, у меня плохой английский»
1сегодня, 05:13Видео
Микэл Бриджес лидирует в НБА по количеству бросков с отклонением, Лука Дончич – второй
4вчера, 21:05Фото
Андреа Тринкьери после поражения от «Басконии»: «Мы очень сильно облажались»
вчера, 20:56
Антонио Дэниелс: «Кристапс Порзингис – идеальное дополнение, чтобы укомплектовать стартовую пятерку «Бостона»
2вчера, 20:47
Брайан Уиндхорст: «Лучший шанс «Никс» выиграть чемпионат будет в сезоне-2025/26»
2вчера, 20:20
Дэвид Кан: «Через пару лет у НБА будет сильная и конкретная заинтересованность в Европе»
4вчера, 19:53