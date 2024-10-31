«Реал» пожертвовал 1 миллион евро пострадавшим от наводнения в Испании

«Реал» помог семьям, пострадавшим от наводнения.

Мадридский клуб пожертвовал один миллион евро, чтобы поддержать кампанию Красного Креста по сбору средств для семей, пострадавших от урагана «Дана» и наводнений в Испании.

Согласно последним данным BBC, в результате наводнений на юге и востоке Испании погибли не менее 158 человек.

Ураган также стал причиной переноса матча «Валенсии» против «Литкабелиса» в Еврокубке.