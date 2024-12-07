Богдан Богданович стал 4-м игроком в истории НБА, который реализовывал хотя бы один 3-очковый в 100 матчах подряд

Богдан Богданович повторил редкое достижение .

Защитник «Атланты» стал 4-м игроком в истории НБА , который реализовывал хотя бы один дальний бросок в 100 матчах подряд.

В пятницу Богданович продолжил эту серию до юбилейной отметки во встрече с «Лейкерс» (134:132 ОТ), в которой набрал 20 очков при 4 из 9 из-за дуги.

Ранее подобное удавалось Стефену Карри (дважды, включая рекордные 268 матчей), Кайлу Корверу и Дэмиану Лилларду .