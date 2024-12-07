Богдан Богданович стал 4-м игроком в истории НБА, который реализовывал хотя бы один 3-очковый в 100 матчах подряд
Богдан Богданович повторил редкое достижение .
Защитник «Атланты» стал 4-м игроком в истории НБА, который реализовывал хотя бы один дальний бросок в 100 матчах подряд.
В пятницу Богданович продолжил эту серию до юбилейной отметки во встрече с «Лейкерс» (134:132 ОТ), в которой набрал 20 очков при 4 из 9 из-за дуги.
Ранее подобное удавалось Стефену Карри (дважды, включая рекордные 268 матчей), Кайлу Корверу и Дэмиану Лилларду.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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